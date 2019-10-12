Ç.D.S.O’dan “Osmanlı’dan Viyana’ya Konseri” Şef Orhan Şallıel’in yönettiği konser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çocuk korosu tarafından seslendirilen “10 Yıl” ve “İzmir Marşı”nın söylenmesi ile başladı. ÇDSO Şefi Orhan Şallıel: “Şuan Barış Pınarı Harekâtında olan şanlı Türk Ordusuna, kalbimizin derinliklerinden gelerek, cephedeki askerlerimize moral olsun diye hediye ediyoruz”

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası “Osmanlı’dan Viyana’ya” adlı konserini, Suriye’de “Barış Pınarı Harekâtı”nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hediye etti.

Şef Orhan Şallıel’in yönettiği konser Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çocuk korosu tarafından seslendirilen “10 Yıl” ve “İzmir Marşı”nın söylenmesi ile başladı. Şef Orhan Şallıel, “Şuan Barış Pınarı Harekâtında olan şanlı Türk Ordusuna, kalbimizin derinliklerinden gelerek, cephedeki askerlerimize moral olsun diye hediye ediyoruz” dedi.



Çocukların seslendirdiği marşlar büyük alkış aldı.

Şef Orhan Şallıel, daha sonra Osmanlı’dan Viyana’ya konserini başlattı. Şallıel, Sultan Abdulaziz’in 4 adet piyano parçası bestelediğini ve günümüze bir adet piyano parçasının ulaştığını kaydederek, “Sultan Abdulaziz’in bir “Valse Davet” adlı bir eseri var. Biz de sizi valse Abdulaziz’in davetiyle davet ediyoruz” dedi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sırayla Hamidiye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı, Yaşasın Özgürlük Valsi, Sevim Seni Ey İşvebaz, Yine Bir Gülnihal ve Mazurka 1 ve 2 adlı parçaları sundu.

Orkestrada Yusuf Yalçın, Serkan Kısa, M.D. Evrim Edemen, Ozan Uludağ, İrade İsmailova, Marina Kıvılıvedze,Larissa İminova, Keremcan Teomete, Tamer Şensoy, Tamuna Ramışvılı, Kazım Hasanefendioğlu, Cevahir Yunak, S. Sabri Şen,Sezer Taş, Tan Berk, Şafak Alıcıoğlu, Genco Acar, Nino Şavgulidze, Zafer Teomete, İlkan Şahin, Lütfiye İçen, Tansu Tural, Ecem Akkuş, M. Çağdaş Tuncer, İlaha Özşahin, Mert Şantürker, Tayfun Karakelle, Özge Serçeler, Cihat Çakır, Başak Gürbüz, Merve Kaygusuz, İmanuil Petrov, Çağrı Beyazıtoğlu, Tuğçe İ.Kurt, Beliz Canbulat, Nevin Apaydın, Murat Esen, İ.Özgür Alper, Pelin Ayhan, Cengiz Kaynar, Gözde Çevik, Eray İnal, Osman Fırat, Serdar Bakırezen, M. Bülent Demirel, Artunç Çoruh, Yunus Çayır, Serlevent İspir, Mammadbaghir Azimov, Berke Okman, Ş. Okan Ursan, Özgün Arın, Abdullah Küçük, Salim Özsezer, Ozan Ceylan, Seda Balkarlı, Kaan Metin ve Gizem Aksoy Yılmaz görev aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonundaki konsere Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve eşi, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve eşi ile kalabalık bir sanatsever katıldı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu Müdür Artunç Çoruh, Müdür Yardımcısı Eray İnal, Yönetim Kurulu Üyeleri Ş.Okan Urşan, Yunus Çayır, Genco Acar ve Şef Orhan Şallıel’den oluşuyor.

ADANA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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