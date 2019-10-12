PKK'ya elaman kazandıran zanlı tutuklandı Adana'da PKK'ya elaman kazandırdığı öne sürülen şahıs tutuklanırken, polise patlayıcı attığı iddia edilen bir zanlıya ise ev hapsi tedbiri uygulandı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Adana'da PKK'ya elaman kazandırdığı öne sürülen şahıs tutuklanırken, polise patlayıcı attığı iddia edilen bir zanlıya ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırarak, PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye gezen polis ekiplerine el yapımı patlayıcı (EYP) attığı ileri sürülen ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptanan Onur B. 'de yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet E. tutuklanırken, diğer zanlıya ev hapsi tedbiri uygulandı.

ADANA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:15

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.