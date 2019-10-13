Gelin duvağından tescilli doğal boya ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hasan Basri İla ve Araştırma Görevlisi Mehmet Tahir Husunet, gelin duvağı çiçeğinin yapraklarından boya elde etti Gıda, tekstil ve kimya sanayisinde kullanılabilecek olan boya, Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenerek yatırımcılarını bekliyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlilerince gelin duvağı çiçeğinin yapraklarından doğal bitkisel boya elde edildi. Gıda, tekstil ve kimya sanayisinde kullanılabilecek olan boya, Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenerek yatırımcılarını bekliyor.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Hasan Basri İla ve Araştırma Görevlisi Mehmet Tahir Husunet, 3 yıl önce Bougainvillea Glabra (gelin duvağı) çiçeğinin renkli yapraklarıyla çalışmalara başladı. İla ve Husunet, kansere neden olabilecek mutasyonlara karşı çiçeğin yapraklarıyla çalışırken mor rengini andıran bir boya elde etti. Boya üzerine çalışan İla ve Husunet, daha sonra boyanın zararsız olduğunu keşfetti.

Bunun üzerine durumu üniversitenin ilgili birimlerine bildiren görevliler, aldıkları destekle Türk Patent Enstitüsü tarafından boyayı tescil ettirdi. Kimya, gıda ve tekstil sanayilerinde kullanılması planlanan boya hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Basri İla, yatırımcıları beklediklerini söyledi.



"Güzel bir renk çıktı"

Laboratuvar koşullarında üretilen ürünün doğal boya olarak kullanılmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. İla, “Bu çiçeğin, renkli boya pigmentini kroma edip kromozomlar üzerinde olumsuz etkilerini iyileştirme, minimize etme adına düşündüğümüz bir çalışmaydı. Boyayı elde edince güzel bir renk çıktı ve bu boyanın kullanılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Türk Patent Enstitüsüne başvurduk” diye konuştu.

Boyanın hiçbir maddeye zarar vermediğini aktaran Prof. Dr. Hasan Basri İla, “3 yıl gibi bir süreçte patentini aldık. Boya tekstil endüstrisi olabilir, gıda boyası, ilaç boyası olabilir. Kimya sanayinde kullanılabilir. Mühendislik alanında güneş enerjisi elde etmek için kullanılabilir. Dövme boyası olarak kullanılabilir. Aklımıza gelen bunlar. Doğal bitkisel boya olarak tescillendi. Zarar vermeyen, doğal bitkisel boya olarak tescillendik" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İla, boya için yatırım yapacak girişimcileri beklediklerini kaydetti.

ADANA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:18

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