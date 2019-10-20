TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

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TFF 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

38. dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştıramadığı geri pas Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 01

47. dakika sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Özgür Özdemir’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 11

70. dakikada sağ kanattan Cajic’in ceza sahasına ortasına Ali Aytemur'un yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 12

81. dakikada sağ kanattan Furkan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu ağlara gönderdi. 22



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Moussa Bagayoko dk. 66 x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Abdulkadir dk. 45 x), Ronei xx, Utku xx

Yedekler: Goran, İsa, Serhat, Evren, Özkan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

İstanbulspor: Muhammed xx, Wellington xx, Eslem xx, Muhammed x (Allahyar dk. 58 xx), İbrahim xx, Onur xx, Aldın xx, Patrick xx, Ali xx, Papa xx, Tuncer xx

Yedekler: Umut, Mehmet, Ali, Yavuzhan, Yunus, Oğuzhan, Kağan, Berkay

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Eslem (dk. 38), Ali (dk. 70) (İstanbulspor), Furkan (dk. 61), Utku (dk. 81) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Engin İpekoğlu (Teknik Direktör) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor), Wellington (İstanbulspor)

ADANA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

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