Ceyhan Belediyesinden mahallelere hizmet seferberliği

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Sarımazı’da başlattığı hizmet seferberliği Esentepe Mahallesi ‘nde devam etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mahallelerin acil çözüm gerektiren yol ve kanalizasyon sorunlarını çözerken temizlik bilinci oluşturmak ve vatandaşın sağlık kontrolleri için 250 personel ve 72 araç ile birlikte Esentepe Mahallesi’nde çalışma yapıldı.

Ceyhan Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Esentepe Mahallesini tertemiz hale getirdi, yollara yama yapıldı. Yaşlıların evlerinin temizlendiği, kişisel bakımları ve sağlık kontrollerinin yapıldığı, gider borularının temizlendiği ve temizlik sonunda tüm mahallenin anti bakteriyel dezenfektanlarla arındırıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, uygulamanın diğer mahallelerde de devam edeceğini belirterek, "Tüm ekiplerimiz ile birlikte Sarımazı’da başlattığımız hizmet seferberliği 250 personel ve 72 araç ile Esentepe Mahallemizde sürüyor. Belediyemizin işlerini de aksatmamak için personelimizin tatilinden fedakarlık yaparak Ceyhan’a hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışıyoruz. Esentepe Mahallemizin her köşesi baştan sona temizlendi ve yıkandı. Yollar asfaltlanıncaya kadar acil çözüm gerektiren yerlere yama çalışması yapıldı. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Sağlık ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaptılar. Kanalizasyon giderleri de temizlendikten sonra tüm mahalle antibakteriyel dezenfektanlarla ilaçlandı. Bu proje kapsamında çalışmalar farklı bir mahallede tekrarlanacak. Ceyhan’ı, yaşadığımız şehri pırıl pırıl yapmak için, hastalarımızı yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için çalışıyoruz, aynı zamanda farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” dedi.

ADANA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:50

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