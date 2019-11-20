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Büyükşehir’de yine işçi alacakları tartışması MHP’li Abdullah Kaçar’ın işçi alacaklarının ne zaman ...

İHA

Üç aydır geriye dönük işçi maaşlarının ödenmemesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin gündeminde düşmüyor. MHP'li Abdullah Kaçar'ın bu konudaki sorusu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Büyükşehir’de yine işçi alacakları tartışması MHP’li Abdullah Kaçar’ın işçi alacaklarının ne zaman ödeneceğine dair sorusu tartışmalara yol açtı CHP Grup Başkanvekili Serdar: "Bankalardan kredi verme konusunda pek hevesli davranan olmadı"

Üç aydır geriye dönük işçi maaşlarının ödenmemesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin gündeminde düşmüyor. MHP’li Abdullah Kaçar’ın bu konudaki sorusu tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar ve katipler Cemal Demirdağ ve Furkan Bozkurt tarafından açıldı.
Gündem dışı söz alan MHP Karaisalı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kaçar, işçi maaşlarını yeniden gündeme getirerek, "Çarşıya çıktığımızda belediye meclis üyesi olduğumuz için işçi arkadaşlar maaşlarının ne zaman ödeneceğini bize soruyorlar. Herhalde 3 aylık maaşları içerideymiş. Kurban bayramında yarım gün mesai vardı, bizden borçlanma yetkisi istendi. Cumhur İttifakı olarak borçlanma vermediğimiz için Adana’daki bütün basın, sosyal medya hepsi bizi topa tuttu. 10. ayda işçilere 35 milyon lira ödenmek üzere bu borçlanma yetkisini verdik. Ama hala verilmedi, başkandan bu konuda yani işçi maaşlarını ne zaman verecek bir açıklama bekliyoruz” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan da işçi alacakları ile ilgili yaptığı açıklamada, işçi maaşlarının ödenmesi ile kredi çekme konusunun çok fazla ilişkilendirildiğini ifade ederek, “Her ne kadar belediye başkanımız bu konuda açıklama yapmış olsa da soru üst üste geldiği için ben de yeniden değerlendirme ihtiyacı hissettim. Biz meclis olarak belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz, duyarlılık gösterdiler, belediyenin sıkıntılardan kurtulması adına belediye başkanına borçlanma yetkisini verdiler. Ancak yetkiyi almış olmak yetkiyi kullanmak anlamına gelmiyor” dedi.
Bunun için bankalara başvurulması ve bankaların teklif vermesi gerektiğini ve en uygun teklifi verenler arasında da belediye başkanlarının tercihini yaparak kredinin kullanılmış olabileceğini kaydetti.
Seyhan şunları söyledi:
“Ancak biz meclis yetkiyi verdikten sonra idaremiz bankalara yazılar yazı yazarak teklifler verilmesini istediler, ancak uzun süre tekliflere geri dönüş olmadı. Bankalardan kredi vermek konusunda pek hevesli davranan olmadı. Zeydan Başkanın bankalarla ilgili olarak kendisi direkt ilişkiye geçti. Teklif vermeniz talep edildi, neden teklif vermiyorsunuz diye. Bu konuda bazı çekinceler, kaygılar dile getirilmiş, ancak benim de ilgili arkadaşlardan aldığım bilgiye göre henüz bir tek banka, o da oldukça yüksek maliyetli bir teklifte bulunmuş. Bu konuda Zeydan Başkanımız birkaç banka ile daha görüşerek teklif vermek konusunda ikna etme çabaları içerisine girdi. Demek istediğim henüz kredi kullanımı ile ilgili sonuç alınamadığı için kredi kullanıldığında yapılacak ödemelerle ilgili de bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bu işçi ödemeleri içinde geçerli” dedi.
AK Partili Murat Duman da yerinden müdahale ederek, “Kredi alınamıyor diye işçilerin maaşları verilmeyecek mi?” diye sordu.
Seyhan devamla, “Hayır o verilir, kredi ile ilişkilendirildiği için bunu söylüyorum. Belediye, kendi imkanlarıyla yapacağı ödemeleri yapacaktır” dedi.
Bankaların kredi verebileceği varsayımıyla ilgili olarak Kurban Bayramında işçi paralarının ödeneceği açıklaması yapıldığını ifade eden Seyhan, “Eğer biz bankalara başvurduğumuzda hemen geri dönülseydi 2 gün içerisinde işçi paraları ödenirdi” dedi.
Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ise yerinden konuşarak “Deniyordu ki Cumhur İttifakı bu borçlanmaya onay vermediği için maaşlar ödenmiyor. Krediye onay verdik, şimdi de bankalar para vermiyor deniliyor, bu olmaz. Samimi olarak şunu söylemek gerekirdi, belediyemiz tarafından krediyi düşünmeden devletten gelen paradan işçilerin maaşlarının ödenmesi lazımdı. Kimse o zaman ilişkilendirmezdi” dedi.
Serdar Seyhan, belediyenin kendi imkanlarıyla ödemeleri yapması konusunda hemfikir olduklarını söyleyerek, “Ancak geriye dönük ödemelerin yapılabilmesi için bir kredi kullanımı ihtiyacı ortaya konulmuştur. Meclisin yetki vermiş olması o krediyi hemen kullanmaya yol açmadığı için de geriye dönük ödemelerin yapılması da mümkün olmuyor, mesele bu kadar açık. Bankalardan bu kredi alınıp da ödemeler yapılmıyorsa eleştirilerinizde haklısını diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bu konuşmalardan sonra gündem geçildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

ADANA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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