Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı Olay yeri polisi yaşlı adamın cesedi özel kıyafetler giyerek inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı Olay yeri polisi yaşlı adamın cesedi özel ...

İHA

Adana'da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrole giren polis ekipleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.

Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı Olay yeri polisi yaşlı adamın cesedi özel kıyafetler giyerek inceledi

Adana’da bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine eve kontrole giren polis ekipleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde tek yaşayan Mehmet Ağkurt'un (70) dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman yöneticisi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla evin içerisine girdi. İçeri giren polis ekipleri Ağkurt’u yatağında ölü buldu.

Özel kıyafetlerle ceset incelendi
Siyanürle yaşanan intihar olaylarından sonra olay geri inceleme polisleri özel kıyafetle cesedi inceledi. Yapılan incelemenin ardından Ağkurt’un cesedi özel kıyafet giyip itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Ağkurt’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağkurt’un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

ADANA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
YEREL HABERLER Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
Adana’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da trafik kazası: 3 yaralı
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay oldu
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay oldu
Kazada ölen Erol’un annesinin fuhuş iddialarına baba ve kızından yalanlama Adana’da hayatını kaybeden minik Erol’un annesi Fatma K.’ eski eşi için, "Beni fuhşa zorladı" iddiasına baba ile kızı tepki gösterdi Baba Erol Bartan: "İnsan eşini fuhşa zorlar mı" Abla Hatice Bartan: "Annemin evlendiği adam dedemin eline para saydı"
YEREL HABERLER Kazada ölen Erol’un annesinin fuhuş iddialarına baba ...
Büyükşehir’de yine işçi alacakları tartışması MHP’li Abdullah Kaçar’ın işçi alacaklarının ne zaman ödeneceğine dair sorusu tartışmalara yol açtı CHP Grup Başkanvekili Serdar: "Bankalardan kredi verme konusunda pek hevesli davranan olmadı"
YEREL HABERLER Büyükşehir’de yine işçi alacakları tartışması MHP’li ...
Kozan'da kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da kaza: 3 yaralı
Vinç, üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Vinç, üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı
Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı Adana'da üst geçidin demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı Adana'da üst ...
Kadınlara mesleki eğitim ve bilgilendirme kursları
YEREL HABERLER Kadınlara mesleki eğitim ve bilgilendirme kursları
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ...
Adana Çocuk Hakları Festivali başladı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuklara yaşanılabilir bir dünya bırakmanın gerek olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Adana Çocuk Hakları Festivali başladı Çukurova ...
Yüreğir'e 26 bin ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Yüreğir'e 26 bin ton sıcak asfalt döküldü
Tenis Turnuvası sona erdi Turnuvada şampiyon olan ve katılım gösteren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi
YEREL HABERLER Tenis Turnuvası sona erdi Turnuvada şampiyon olan ve ...
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin konuğu Stratejist Abdullah Çiftçi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin konuğu Stratejist ...
İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için savcılık devrede Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve haberleri ihbar kabul ederek soruşturma başlattı İfadeleri alınan iki zanlı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için ...
Hatice'den kendilerini terk eden annesine cenazede tepki Adana'da kazada ölen kardeşi için dün feryat eden 13 yaşındaki Hatice, kendilerini terk eden ve cenazeye katılan annesine tepki gösterdi Anne Fatma, “Ben 13 yılımı verdim. Çocuklarımı görmeye hep geldim. Babaları bırakmadı" diye feryat etti
YEREL HABERLER Hatice'den kendilerini terk eden annesine cenazede ...
Kardeşi için feryat eden Hatice ve ailesine devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Kardeşi için feryat eden Hatice ve ailesine devlet ...
O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı
YEREL HABERLER O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk ...
Öğretmenler 2 bin balon uçurdu Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler 2 bin balon uçurdu Adana'da 24 Kasım ...
Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun başında çaresizce bekledi Çöp arabası sürücüsü olay yerinden kaçıp polis merkezine giderek teslim oldu
YEREL HABERLER Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun başında çaresizce ...
3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can verdi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Mahmut, çöp kamyonetinin altında can ...
KOAH öldürmeye devam ediyor Tütün kullanımı KOAH’ı tetikliyor Doç. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu: "Tütün ürünlerinin kullanımı, iç ve dış ortam hava kirliliği ile mücadeleyle KOAH gelişiminin engellenmesi mümkündür"
YEREL HABERLER KOAH öldürmeye devam ediyor Tütün kullanımı KOAH’ı tetikliyor Doç. ...
Tonlarca meyve ve sebze kabzımalların elinde kaldı Adana'da narenciye, patates, domates ile soğanda bolluk yaşanması nedeniyle tonlarca ürün kabzımalları zarara uğrattı
YEREL HABERLER Tonlarca meyve ve sebze kabzımalların elinde ...
Tuşlu cep telefonu operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda 15'i tuşlu, 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Tuşlu cep telefonu operasyonu Adana polisinin yaptığı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X