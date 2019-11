Bu besinler hastalıklardan koruyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan ve sarımsak, narenciye ürünleri, yoğurt, balık, bitki çayları tüketilmesini öneriyor

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan ve sarımsak, narenciye ürünleri, yoğurt, balık, bitki çayları tüketilmesini önerdi.

Her besinin ölçülü ve yeterince tüketilmesi halinde faydası olduğu biliniyor. Ancak aralarında öyle besinler var ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi üstleniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelerin tüketilmesi gerektiğini anlattı.



C vitamini için narenciye

Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul edildiğini belirten Dyt. Merve Sehlikoğlu, “Bunun için de doğal destekçi besinlerden yararlanmak önem kazanıyor. Bu hastalıklardan korunmak için C vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek, aynı zamanda antioksidan kaynakları da olduklarından vücuttan toksik maddelerin atılmasını da sağlıyor. Narenciye ürünleri, biber türleri, kivi, brokoli ve maydanoz C vitamini bakımından zengin besinler olarak öne çıkıyor” dedi.



Yoğurt bağırsak florasını destekliyor

Doğal yoğurt gibi probiyotik kaynaklarının düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Sehlikoğlu, şunları kaydetti:

“Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine de katkı sunuyor. İçeriğindeki antosiyanin adlı bileşen sayesinde doğal bir antioksidan olan nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek aynı zamanda bağırsak sağlığı açısından da yarar sağlıyor. Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemini destekliyor, hastalıkları uzak tutuyor. İçeriğindeki allicin biyoaktif bileşeni, sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Bu nedenle mümkünse çiğ tüketilmesi gerekiyor.”



"Balıklar omega3 ile koruyor"

Özellikle yaşam alanları soğuk su olan balıkların, zengin omega3 yağ asitleri, fosfor, protein ve aynı zamanda AB vitamini deposu durumunda olduklarının altını çizen Sehlikoğlu, “Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek hastalıklara karşı mücadelede önem kazanıyor. Zengin bir mineral, lif ve kalsiyum kaynağı olan balkabağı aynı zamanda önemli beta karoten kaynaklarının da başında geliyor. Böylece bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri olan beta karoten sayesinde gribe karşı koruyucu etki gösteriyorlar. Balkabağı aynı zamanda sindirim sistemini de hızlandırıp rahatlatarak nispeten az su tüketilen soğuk havalarda kabızlık sorununa da iyi geliyor” diye konuştu.



"Bitki çaylarına yönelin"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sehlikoğlu, özellikle soğuk havalarda daha çok içilen siyah çay miktarını azaltıp bunun yerine kuşburnu, ıhlamur ve adaçayı gibi bitki çaylarının ölçülü bir şekilde tüketilmesinin, içerdikleri antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin de kuvvetlenmesini sağladığını belirterek, “Bu bitkilerden özellikle adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu da önlemeye yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

