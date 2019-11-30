TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Adanaspor evinden Bursaspor’u ağırladı. Karşılaşma 32 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Adanaspor’da Eze, ceza sahası içerisindeki karambolden topu alarak ağlarla buluşturdu. 10
42. dakikada Bursaspor’da Kubilay, ayağına gelen topu vakit geçirmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 11
44. dakikada Bursaspor’un atağında Adanaspor’dan Hakan, Burak’ı ceza sahasının içerisine düşürdü ve hakem Bursaspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Özer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 12
53. dakikada Adanaspor’da Eren’in orta sahadan pasıyla top Ronei’ye ulaştı. Meşin yuvarlağı alan Ronei, topu ağlarla buluşturdu. 22
89. dakikada Adanaspor’da Hakan topu orta sahadan alarak Bursaspor’un ceza sahasına kadar götürdü. Hakan topu kaleye doğru attı ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
90. dakikada Bursaspor'da Özer, ceza sahasının dışından vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 23
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Kapluhan xx
Adanaspor: Goran xx, İhsan xx, Hakan xx, Ahmet x (Utku dk. 16 x), Marvin xx, Serhat xx (Okan dk. 75 x), Bagayoko xx, Renan xx, Özkan xx, Ronei xx, Eze xx (Eren dk. 26 x)
Yedekler: Özer, İsa, Serdar, Veli, Abdulkadir, Özgür, İbrahim
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Bursaspor: Çağlar xx, Burak xx, Kubilay xx, Özer xx, Abdullahi xx, Latovlevici xx (Ramazan dk. 74 x), Selçuk xx, Igor xx (Yevgen dk. 67 x), Burak xx, Mamadou xx, Anıl xx
Yedekler: Mehmet, Cüneyt, Emirhan, Recep, Ali, Musa, İsmail, Rüştü
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Eze (dk. 20), Ronei (dk. 53) (Adanaspor), Kubilay (dk. 42), Özer (dk. 45 pen. ve 90) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Renan (dk. 90) (Adanaspor)
Sarı Kart: Latovlevici (Bursaspor)
ADANA
30 Kasım 2019 Cumartesi
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