Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis drone ile görüntülendi

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kentte sabaha karşı sis etkili oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis altında kalan Merkez Camii ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

Etkili olan sis güneşin kendini göstermesiyle dağıldı.

ADANA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.