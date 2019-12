Özden: "Yazılımcı sayımızı artırmak zorundayız"

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, yeni dönemde her iş fikrinin yazılıma ihtiyaç duyduğunu, ancak Türkiye’nin hala yeterli sayıda yazılımcı yetiştiremediğini söyledi.

Özden, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Kulübü’nün (Computer Engineering AssociationCENGA) ‘Bilişim Sektöründe Fırsatlar ve Kariyer Planlaması’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, insan kaynağına en çok ihtiyaç duyan sektörün hala bilişim sektörü olduğunu belirtti. Özden, “Yeni dönemde mezun olan neredeyse her bilgisayar mühendisine iş imkanı var. Ancak burada önemli olan ortaya koyacağınız değer. Dünyadaki diğer yazılımcılarla rekabet ettiğinizi unutmadan, akılcı projelerle ve çok çalışarak yola devam etme zorunluluğunuz var” dedi.



10 öğrencinin 6’sında hedef KPSS

Türkiye’de mezun olan 10 üniversite öğrencisinden birinin ürettiğini, diğer 3’ünün bu üretimi pazarladığını, kalan 6 gencin de KPSS’ye hazırlandığına vurgu yapan Özden, “Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Değer üreten, iş fikri geliştiren ve kendi işini kuran genç sayısını artırmaya ihtiyacımız var. Özellikle bilişim alanında girişimci sayımızı artırmadığımız, onlardan güzel iş fikirleri ve markalar kazanmadığımız sürece ülkemiz ekonomide arzu ettiği hedefi yakalayamayacak” diye konuştu.

Almanya ile Türkiye nüfusunun sayıca birbirine çok yakın olduğunu hatırlatan Özden, “Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Almanya’da 800 bin, Türkiye’de 123 bin yazılımcı var. Yazılımcı sayımızı artırmak zorundayız. Ama sayıyı artırırken niteliğin artırılması çabamızı da sürdürmemiz gerekiyor. Buradan bilgisayar mühendisi adaylarımıza önemli bir uyarıda bulunuyorum. Eğitim alırken etrafınızla ilişkileri geliştirin. Çevrenize dikkatli bakın. Yaşanılan sorunlara bilişim penceresinden nasıl bir çözüm üretebileceğinize odaklanın. Her güzel iş fikri ya sorun çözüyor ya ihtiyaç gideriyordur. Bir diğer önerim de iyi bir bilişimci olmak istiyorsanız, mutlaka ilgi duyduğunuz bir başka disiplinin eğitimini alın. Gelişmiş ülkeler bunu uyguluyor. Örneğin biyolojiye ilginiz varsa ve bu alana çözüm üretecek yazılımlar geliştirirseniz daha yararlı ve hızlı olabilirsiniz. Her yazılımcı mutlaka farklı bir ya da birkaç disipline daha ilgi duymalı ve bu alanlarda da kendini geliştirmeli” şeklinde konuştu.

‘Kariyer Planlama’ etkinliğinin açılışında konuşan Doç. Dr. Mehmet Fatih Akay da öğrencileri teknik ve sosyal anlamda daha fazla geliştirmek için kurdukları CENGA’nın staj yeri temininden eğitime, tecrübe paylaşımı etkinliklerinden sosyal aktivitelere organizasyonlar yaptığını söyledi.

Etkinlikte Algopoly İş Geliştirme Direktörü Selçuk Can Güven, Temsa Bilgi Teknolojileri Müdürü Levent Sandallıoğlu, Platon Kurucu Müdürü Ali Menteş ve Bestcloudfor.me Kurucusu Berkay Özuğur birer sunum yaptı.

