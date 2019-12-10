Tescilli ürün kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısı 464 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, 447 adet ürünün coğrafi işaret için başvuru aşamasında olduğunu 2 bin 500’ün üzerinde ürün potansiyeli bulunduğunu belirtti

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Türkiye genelinde 464 üründe coğrafi işaret bulunduğunu belirterek, "2 bin 500’ün üzerinde ürün potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Tescil bir son değil bir başlangıç. Coğrafi işaret sadece ürünü tescillemiyor, kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor" dedi.

Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Arttırılması Projesi kapsamında Adana'da düzenlenen toplantıda Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde ve Aksaray illerine özgü ürünlerin tanıtımının yapılmasının yanı sıra Türkiye genelindeki bölgelere, illere veya ilçelere özgü ürünlere coğrafi işaret alınması için yapılan çalışmalar anlatıldı.



Tescil bir son değil bir başlangıç

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Türkiye genelinde 464 üründe coğrafi işaret bulunduğunu belirtti. Coğrafi işaretli ürün potansiyelinin 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu aktaran Tel, “Şu anda ülkemizde coğrafi işaretli ürün sayısı 464, 447 adet ürünümüz başvuru aşamasında. 2 bin 500’ün üzerinde ürün potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Tescil bir son değil bir başlangıç. Ürünlerimizin dünyada hak ettiği yeri kazanması ve ülkemize katma değer sağlaması çok önemli. Coğrafi işaret sadece ürünü tescillemiyor kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor” diye konuştu.



Coğrafi işaret marka değeri katar

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gürkan Yaşar ise coğrafi işaret kavramının ülkemizde henüz yeni bir kavram olduğunu belirtti. Türkiye’de ilk olarak 1995 yılında coğrafi işaret alınmasının başladığını aktaran Yaşar, Türkiye’nin zengin kültürel mirasa sahip olması, coğrafi konumunun uygunluğu ve elverişli iklim kuşağında bulunması zengin coğrafi ürün potansiyeline sahip olunmasını sağlayan en önemli etmenler olduğunu söyledi. Yaşar, “Bu aynı zamanda yöreye ait kültür ürünlerinin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Coğrafi işaret ürünlere marka değeri katar. Adana olarak Adana Kebabı ve Adana Şalgamına coğrafi işaret alındı. Sırada Adana Şırdanı, Adana Biber Salçası, Adana Karpuzu, Adana Karpuz Pekmezi, Adana Halka Tatlısı, Adana Lokma Tatlısı, Adana Taş Kadayıf Tatlısı ve daha birçok ürüne coğrafi işaret almak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularda bulunuldu” diye konuştu.



Çukurova Pamuğuna 2020'de tescil

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün kavramını yeni yeni fark etmeye başladığını söyledi. Bilgiç, “Geçmişten geleceğe taşıyacağımız çok güzel miraslarımız var. Hafızayı kaybettiğimiz zaman emin olun onu gelecek kuşaklara taşıyamayız. Biz de son dönemlerde bunun önemini yeni yeni fark etmeye başladık” dedi.

Dünyanın farklı ülkelerindeki coğrafi işaretli ürün sayılarına bakıldığında Türkiye’nin bu anlamda geciktiğini aktaran Bilgiç, "Almanya coğrafi işaretli ürün sayısında 15 binleri aşmış yine baktığımızda Çin 78 binleri geçmiş, biz ise daha binlere ulaşamadık" diye konuştu.

Bilgiç, tüm bu eksikliklere rağmen bu işe büyük özen gösterdiklerini ve gönül verdiklerini belirtti. Bilgiç, “Pamuktaki tescilimizi Çukurova Pamuğu olarak bu ay sonunda alacağız. Biz kendi ürünümüze sahip çıkamazsak birileri gelip sahip çıkıyor. Bu tescilleri alarak ürünlerimizi dünya genelinde hak ettiği pazarlama ağına dahil edeceğiz” dedi.

ADANA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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