Adana'da sahte içki operasyonu

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ADANA'da, polis ekiplerince depoya yapılan baskında, 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen depoya baskın yaptı. Operasyonda, piyasa sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi. Depoda bulunan F.K., gözaltına alınırken, sahte içkiler imha edildi.



ADANA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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