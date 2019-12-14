Engin İpekoğlu: “Devre arasına kadar böyle devam edeceğiz”

Adanaspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Menemenspor maçının ardından, “Herhalde devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Devre arasında yapacak çok işimiz var” dedi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor'a 31 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, “Böyle kötü bir süreçten sonra ne söylenebilir ki. Onun için herhalde devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Devre arasında yapacak çok işimiz var. Devre arasında transfer konusuna önem göstereceğiz. Her maçta kart görmeye devam ediyoruz. Zaten kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de gereksiz kırmızı kartlar bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün 2 altyapıdan oyuncu dahil ettik. Bundan sonra herhalde daha fazla altyapıdan oyuncu kadroya dahil edeceğiz gibi gözüküyor. Bu süreçte umarım ki daha fazla oyuncu kaybetmeyiz devre arasına kadar. Devre arasında gerekli çalışmalar yapılır diye düşünüyorum” diye konuştu.

ADANA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.