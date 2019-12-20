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Adana Demirspor - Ümraniyespor: 4-2

DHA

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Anıl Usta (xx), Ali Can Alp (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) Adil (xx), Semih (xx), Traore (xxx), Kosecki (xxx), Aosman (x) (Dk. 82 Erdal x), Tevfik (xx), Volkan (xxx) (Dk. 74 Berk x), Emre Nefiz (xx) (Dk. 56 Vedat x), Rassoul (xx), Gladky (xxx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (x) Fernandes (x), Gökhan (x), Alaaddin (xx), Timur (x) (Dk. 46 Emre Kurt x), Lazar (x) (Dk. 62 Nouri x), Bahadır (x) (Dk. 46 Akabueze x), Emircan (xxx), Serkan (xx), Muhammed (xx), Gimbert (x)
GOLLER: Dk. 16 (KK) Timur, Dk. 20 Gladky, Dk. 26 Volkan, Dk. 90+8 Traore (Adana Demirspor) Dk. 55 Dk. 81 Emircan (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Vedat Bora, Semih Güler (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Tevfik, Adil, Semih, Vedat, Erdal, Tayyip (Adana Demirspor) Muhammed, Gökhan, Emre Kurt, Lazar (Ümraniyespor)TFF 1'inci Lig´in 16'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor´u 4-2 mağlup etti.16´ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Rassoul çalımlarla çizgiye inerek ortasını yaptı. Arka direkte savunmanın arasından topa yükselen Gladky kafa vuruşunu yaptı. Uzak köşeye giden topu uzaklaştırmak isteyen Timur´un kafa vuruşunda top Ümraniyespor ağlarıyla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Kosecki çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu ve içeri sert bir orta gönderdi. Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top altıpastaki Gladky´nin önünde kaldı. Gladky´nin düzgün vuruşunda Adana Demirspor farkı 2´ye çıkardı: 2-0.
23´üncü dakikada sol kanattan korner vuruşu kazanan Adana Demirspor´da topun başına Volkan geçti. Volkan´ın sert ortasında topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
55´inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Ümraniyespor´da sol kanatta Akabueze topla hızlanarak rakip ceza sahasına sokuldu. Ceza sahasının sağ köşesinde uygun pozisyondaki Emircan kendisine gelen pasta topu kontrol etti ve kalecinin sağından topu Adana Demirspor ağlarına gönderdi: 3-1.
81´inci dakikada kontra atağa çıkan Ümraniyespor´da sağ kanatta topla buluşan Alaaddin, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Altıpasın üzerinde boşta kalan Emircan´ın volesinde top ağlarla buluştu: 3-2.
90+8'inci dakikada sol kanattan aldığı topla atağa kalkan Berk, çalımlarla çizgiye inerek sert bir şut gönderdi. Kaleciden seken topu tamamlayan Traore'nin şutunda top filelere gitti: 4-2.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

ADANA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:14
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