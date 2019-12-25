Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Adana merkez yağmura, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçeleri de kara teslim oldu.

Adana merkezde 2 gündür devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Adana'nın en kuzey ilçesi olan Tufanbeyli kara teslim oldu. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kaymakamlık okulları bugün tatil etti. Kar yağışının köylerde daha etkili olduğu, kapanan yolların yeniden açıldığı öğrenildi.

Bu arada, TufanbeyliKayseri arasındaki yolun da aşırı kar yağışı nedeniyle kapandığı, yapılan çalışma sonunda yeniden açıldığı ancak ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

ADANA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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YATSI 18:55

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