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Karalar: "50 yılda yapılmayanı 5 yılda gerçekleştireceğiz" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan ...

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ve çevresine yapılacak altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Toplam 410 km su isale hattı yapılacağını, 180 km'lik kanalizasyon hattı ile arıtma şebekeleri gerçekleştirileceği ve bu yıl yolların yapılacağını açıkladı. Karalar sözlerinin birer birer yerine getirildiğine bölge halkının şahit olacağını belirterek, "1.87'lik koskoca Zeydan Karalar, nereye gitti bu sözlerin? dedirtmem" dedi.

Karalar: "50 yılda yapılmayanı 5 yılda gerçekleştireceğiz" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ve çevresine toplam 410 km su isale hattı, 180 km’lik kanalizasyon hattı ile arıtma şebekeleri yapılacağını söyedi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ve çevresine yapılacak altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Toplam 410 km su isale hattı yapılacağını, 180 km’lik kanalizasyon hattı ile arıtma şebekeleri gerçekleştirileceği ve bu yıl yolların yapılacağını açıkladı. Karalar sözlerinin birer birer yerine getirildiğine bölge halkının şahit olacağını belirterek, “1.87’lik koskoca Zeydan Karalar, nereye gitti bu sözlerin? dedirtmem” dedi.
Başkan Karalar, CHP Pozantı ilçe binası açılışı ve CHP Pozantı Genel Kurulu’na katıldı.
Başkan Zeydan Karalar genel kurul öncesi yaptığı konuşmada Pozantı’nın Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ndeki rolünü anlattı. Karalar, “10 yıldır Ulusal Kurtuluş Mücadelesi fikrinin Adana’da, Şakirpaşa Konağı’ndan çıktığını, Pozantı’nın Kurtuluş Mücadelesi’nde ne denli önem taşıdığını anlatıyorum. Geçen hafta Pazar günü 5 Ocak Adana’nın Kurtuluşunu kutladık. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şakirpaşa Konağı’nda topladığı komutanlara ve kentin ileri gelenlerine, direniş yuvaları kurmalarını söyler. Gösterdiği adres de Pozantı’dır.
Oradan buraya gelen Adanalılarla birlikte Pozantı halkı, Adana’daki Kuvayı Milliye ve halk direnişi, Fransızları ve Fransız destekli Ermeni kuvvetlerini yenmeye başlayınca, düşman buradan Adana’ya kuvvet göndermek ister ve yola çıkarır. Pozantılılar ve Adana’dan gelenler kahramanca mücadele ederek Gülek Boğazı’ndaki düşmanları imha eder ve Adana’ya girişlerini engeller. Böylece Adana kurtulur. Onun için hem Adana hem Ulusal Kurtuluş Mücadelesini yapanlar Pozantı’ya müteşekkirdir” dedi.
Pozantı, Akçatekir ve bölgedeki köylere 56 yılda yapılacaklar hakkında bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan Belediye Başkanı’yken ilçemize domates fidesi dağıttık. Ben o zaman bu işlere başladım. Karakışlakçı’daki kadınlarımızın yüzlerinde burukluğu görmüştüm. Sonra dağıttığımız fidelerle aldıkları ürünlerden dolayı mutlu olduklarını gördükten sonra da ne kadar güzel bir iş yaptığımızı daha iyi anladık.Şimdi lavanta fidesi dağıttık. Lavanta Cenneti’ne döndüreceğiz Pozantı’yı. Lavanta endüstriyel bir üründür. Hem kokusundan, hem yağından, hem de endüstriyel özelliğinden yararlanılmasını sağlayacağız. Pozantı’yla birlikte Karaisalı, Feke ve Saimbeyli’de de lavantayla, tarımın, hayvancılığın desteklenmesiyle ilgili aynı titizlikle çalışıyoruz” diye konuştu.

"5 yılda yapacağız"
Yol ve altyapı sorunlarıyla ilgili yapılacak çalışmaları da aktaran Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:
“Pozantı’da ilk etapta 30 kilometrelik yolun yapımına başlayacağız. Pozantı Şekerpınarı arasında 27 km terfi hattı yapacağız. AkçatekirDepolar arasında 28 kilometre iletim hattı gerçekleştirilecek. Akçatekir merkezde 200 km Şebeke Projesi yapılacak. Toplam 225 km içme suyu hattı yapacağız. Bu Pozantı Akçatekir’e sadece. Pozantı kanalizasyonuna 5 km’lik yağmur suyu şebekesi bağlatacağız. Şu anda yağmur suyu kanalizasyon şebekesine dökülüyor ve Çakıt Deresi kirleniyor. Çakıt Deresi de Pozantı’nın önemli derelerinden biridir. Biz yağmur suyu hattını ayıracağız. Kanalizasyonu, Belemedik’in aşağısında yeni yapıyor olduğumuz bir arıtma tesisine bağlayacağız. Şu anda Akçatekir’in kanalizasyonu, arıtması yok. Akçatekir foseptik çukurlarına mahkum. Adana’nın neredeyse yarısı buraya sayfiye yeri olarak geliyor. Yazıktır. 2010’da bir proje yapılmış ama tamamen yetersiz bir proje. Şimdi biz yaklaşık 180 km’lik yeni şebekeyi içeren bir proje yapacağız. İlçemizde zaman zaman su olan, yazın özellikle büyük su sıkıntısı çekilen mahallelerimiz var. Buralara 155 kilometre su isale hattı döşeyeceğiz. 255 km PozantıTekir merkez, 155 km de köylere su isale hattı döşeyeceğiz. Toplamda 410 km su isale hattı döşenecek Pozantı’ya. Tüm bunları 5 yılda yapacağız. 50 yılda yapılmayan işleri 5 yılda yapacağız.”

"Her şeyimiz feda olsun"
Ekonomik olarak çok rahat bir belediye devralmadıklarını herkesin bildiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Her ay 60 milyon lira açık veriyorduk. Ama bu kardeşiniz 9 ayda bütçeyi denk hale getirdi. Geçen dönemde işçi maaşları biriktiğinde kredi kullanıp işçi maaşlarını öderlerdi. Benim kardeşim artık zamanında maaş alacak. Bunu sağladık biz. Elbette işimiz kolay değildi ama bu kısa sürede belediyeyi bu işleri yapabilir hale getirmek ancak ve ancak devletin ve milletin parasını, kendi parasından daha dikkatli harcayan ve daha fazla önemseyen bir zihniyetçe yapılabilirdi. Belediyecilik Cumhuriyet Halk Partililerin işidir. Sosyal Demokrat Belediyeler, dünyanın her tarafında en başarılı belediyelerdir. Çünkü onlar parayı kullanırken çok dikkatli olurlar. Gösterişe önem vermezler. Vatandaşın hayati derecede ihtiyacı neyse sıraya koyar ve parayı en iyi şekilde kullanarak bunları yapar. Onun için hem ülkede hem dünyada Sosyal Demokrat belediyeler ve belediyeciler daha başarılıdır. Biz de bunu başaracağız. Benim size ve Pozantı’ya verdiğim önemi her gelişimde anlatıyorum. Bunları söylemek, bunları taahhüt etmek bir cesaret işidir. Ben çünkü kaçıp gitmeyeceğim. Bir sene sonra, iki sene sonra yine karşınıza geleceğim. “Ey Başkan! 1.87m boyundaki koskoca Zeydan Karalar, nereye gitti bu sözlerin?” dedirtmem kendime.”
Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:
“10 ilçemizde arıtma yok. Adana’nın üçte birinde sağlıklı su yok. Adana’nın üçte biri asbestli borudan su içiyor. Kanserojen etkisi olan borulardan su içiyor. Bu kardeşiniz Allah izin verirse 5 yılda bu sorunların hepsini halledecek. İşte o nedenle parayı da imkanları da en iyi şekilde kullanacağız. 24 saat çalışır, ‘millete hizmet yolunda her şeyimiz feda olsun’ deriz. Biz millet ve halkımız için varız. İnşallah seneye su sorunu yaşayan köylerimizin sayısı azalacak. Hepsini 1 senede yapmak mümkün değil ama bu yolları bu sene yapacağız. Sırasıyla 5 yılda bunların tamamını bitireceğiz, ya da projesini bitirip temelini atmış ve başlamış olacağız. Hepsi size feda olsun, hepsi size hayırlı olsun sevgili kardeşlerim.”

ADANA

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
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