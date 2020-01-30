Adana'da bir iş yerine yapılan operasyonda kaçak dolum yapılan 457 tüp ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ilçesinde bir adreste kaçak tüp dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu adrese bir süre sonra operasyon yaptı. Operasyonda 457 adet mutfak, piknik ve sanayi tipi kaçak tüp ele geçirildi.

Polis tüplere el koyarken olayla ilgili iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlıların tüpleri kompresör ile doldurdukları belirlenerek bu malzemelere de el konuldu.

ADANA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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