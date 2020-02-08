Ağzı ve gözüne yapıştırıcı sürülen kedi, kaldırıma yapıştırılmış halde bulundu

Adana’da bir kedi, ağzı ve gözüne yapıştırıcı sürülerek kaldırıma yapıştırılmış halde bulundu. Yardımsever vatandaşlar kediyi hayvan ambulansına teslim edip bu vahşeti yapanların bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istedi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda arkadaşıyla yürüyen Hakan Kuzucu (22), bir kedinin kaldırımda sabit durduğunu gördü. Hayvanın ölmüş olabileceğini düşünerek yaklaşan genç, kedinin ağzı ve gözlerinin yapışkan ile yapıştırılıp kaldırıma da vücudunun yapıştırılarak terk edildiğini fark etti.

Bunun üzerine Hakan Kuzucu, olayı Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı’na bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, kediyi yapıştırıldığı yerden kurtarıp tedavi için barınağa götürdü.

Vatandaşlar bu vahşeti yapanların bir an önce bulunmasını istedi.

ADANA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

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