Mehmet Tevfik Utku’dan 3. kişisel sergi

Yüreğir İlçe Seçim Müdürü Ressam Mehmet Tevfik Utku üçüncü kişisel resim sergisini açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılan sergide konuşan Mehmet Tevfik Utku, çok eski yıllardan beri resme karşı yetenekli olduğunu bildiğini, Mersin Güzel Sanatlar Atölyesinde İlhan Çelik’ten yardım aldığını, resimlerinde karakalem, pastel ve yağlı boya tekniklerini kullandığını söyledi.

Tarsus Ressamlar Derneği üyesi Utku, bugüne kadar 3 karma sergiye katıldığını, 3. kişisel sergisini de açtığını belirtti. Uzmanların kendisinin dışa vurumcu ve biraz da hiper realizme kaçtığını söylediklerini kaydeden Ressam Mehmet Tevfik Utku, klasik resim tarzını çok sevdiğini söyledi.

Serginin açılışında Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarından Şencan Laçin Bala, akardiyon çalarken Bala’ya “Nazende Sevgilim” şarkısı ile ünlü olan Figen Genç de eşlik etti.

Açılışa Mehmet Tevfik Utku’nun öğretmen eşi Nezahet Utku ve oğlu Onat Utku’da katıldı.

Yüreğir Seçim Müdürü Ressam Mehmet Tevfik Utku’nun resim sergisi 20 Şubat 2020 tarihine kadar 75. Yıl sanat Galerisi’nde açık kalacak.

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