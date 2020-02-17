ÇDSO’dan "Genç Yetenekler Konseri"

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), bu hafta gelecek vadeden solistleri ağırlayacak.

Konseri, kendine özgü yönetme tekniği ile şimdiye kadar konser yaptığı tüm ülkelerde hem dinleyicilerin, hem müzik otoritelerinin ilgi odağı haline gelen piyanist orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetecek.

“Genç Yetenekler” başlığı altında gerçekleşecek programda, 1997’de sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, uluslararası yarışmaları kovalayan ve sürekli kendini geliştiren, Azerbaycan’ın çok ünlü keman sanatçısı ve orkestra şefi olan Server Ganiyev’in torunu Elvin Hoxha Ganiyev ve 1993 Bakü doğumlu, 11 yaşından beri ödüller kazanmaya başlayan, 2012 yılında ilk kez Türk vatandaşı olarak BBC konser orkestrasıyla konser veren, 19 yaşında dünyanın ünlü viyolonsel sanatçılarının arasına giren çelist Jamal Aliyev solist olarak yer alacak.

Ganiyev ve Aliyev birlikte Brahms’ın geç romatizim stilinde senfonik bir uygulamayla ortaya çıkan “İkili Konçerto” eserini çalacaklar. ÇDSO, programın ikinci bölümünde L. V. Beethoven’in ölümsüz eserlerinden 8. Senfoni’yi seslendirecek.

Konser, 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 20:00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.

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