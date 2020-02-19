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Seyhan'da okullar renkleniyor Seyhan Belediyesi tarafından üretilen boya ile köy okulu renklendi

İHA

Seyhan Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği boya ile bu kez köyden mahalleye dönen Kuyumcular Mahallesinde ilköğretim okulunu renklendirdi.

Seyhan'da okullar renkleniyor Seyhan Belediyesi tarafından üretilen boya ile köy okulu renklendi

Seyhan Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği boya ile bu kez köyden mahalleye dönen Kuyumcular Mahallesinde ilköğretim okulunu renklendirdi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla faaliyete başlayan boya atölyesinde üretilen boyalar, bu kez Kuyumcular İlköğretim okulunu renklendirdi.
Eskiden köy olan Kuyumcular Mahallesinde bulunan ilköğretim okulunun fiziki olarak kötü görünmesi üzerine Muhtar Aytaç Tok, Seyhan Belediyesi’nden destek istedi. Muhtar Tok’un talebi üzerine Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, daha önce Seyhan Kaymakamlığı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortak yürütülen “Senin Rengin” projesinde yine Seyhan Belediyesi’nce verilmiş olan boyalarla okulu renklendirmeye başladı.

Renkli boyalar Seyhan’dan, kalem boyaması çocuklardan
Okuldaki çalışmaları tamamlama aşamasına gelen ekipler, satıh düzeltme ve onarım yaptıktan sonra renklendirme yaptı. Sınıflarda ise çocukların anlamlı kalem çizgileriyle, işlenen boya adeta süslendi. Bakımlı hale gelen okulun iç ve dış yüzeyleri kurumsal renklerle boyandı. Eksiklikleri giderilen okul binası, son rütuşları yapılarak okul yetkililerine emanet edilecek. Kuyumcu Mahalle Muhtarı Aytaç Tok ise mahalle için taleplerinin yanı sıra okulun boyanması konusunda da kendilerine destek veren Seyhan Belediye Başkanı Akif kemal Akay’a Mahalle halkı adına teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği boya ile belediye ihtiyaçlarının yanı sıra kamu binaları, devlete ait okul ve kreşler ile ibadethaneleri boyuyor. Renklendirme işlemi, kalite, uygunluk ve estetik kriterleri gözetilerek gerçekleştiriliyor.

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