Adana Demirspor - Altınordu: 4-2

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-STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Yasin Kol (xx), Serdar Diyadin (xx), Oğuz Kağan Çalışır(xx)ADANA DEMİRSPOR: Muhammed Şengezer (x)(Dk. 78 Kurtuluş (?)Tayyib (xx), Semih (xx), Tarık (xx), Traore (xx), Aosman (x)(Dk. 69 Sinan (x), Volkan (xxx)(Dk. 85 Berk (?), Hasan (xxx), Erkan (xx), Rassoul (xx), Mehmet (xxx)ALTINORDU: Erhan (x)Ufuk (x), Tagir (x), Ali (x)(Dk. 46 Kerim (xx), Sinan (xx), Muhammed Mert (xx), (Dk. 87 Yusuf (x), Hüseyin (x), Metehan (x)(Dk. 46 Batuhan (x), Furkan (xx), Okan (x), Hüsamettin (xxx)GOLLER: Dk. 11 Mehmet, Dk. 22 Hasan, Dk. 29 Volkan, Dk. 84 Mehmet (Adana Demirspor), Dk. 55 Hüsamettin (pen.), Dk. 74 Hüsamettin (Altınordu)SARI KARTLAR: Tarık, Traore, Tayyib (Adana Demirspor), Metehan (Altınordu)TFF 1. Lig´in 23´üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altınordu´yu 4-2 mağlup etti.11´inci dakikada Adana Demirspor´da Erkan´ın ara pası sonucu ceza sahasında topu alan Mehmet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-022´nci dakikada Adana Demirspor´da köşe vuruşunun ardından yaşanan karambolde topa sahip olan Hasan, kaleci Erhan ile karşı karşıya kaldı. Hasan´ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-029´uncu dakikada Adana Demirspor´da Mehmet´in ara pası sonucu ceza sahasında topla buluşan Volkan, rakip takımın oyuncuları Ravil ve Metehan´ın arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-055´inci dakikada Altınordu takımına Tayyip´in yaptığı faul sonucu penaltı verildi. Meşin yuvarlağın başına geçen Okan, topu ağlara gönderdi. 3-161´inci dakikada Adana Demirspor´da sağ kanattan topu alan Aosman, ceza sahasındaki arkadaşlarına ara pası verdi ancak mavi-lacivertli ekibin oyuncuları topu ağlara gönderemedi.63´üncü dakikada Altınordu´da Hüseyin ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Muhammed tutarak olası bir golü engelledi.74´üncü dakikada Altınordu´da Atakan´ın verdiği pası Hüsamettin Adana Demirspor´un ağlarıyla buluşturdu. 3-284´üncü dakikada Adana Demirspor´da orta sahadan topu alan Erkan, ceza sahası içerisinde Mehmet´e pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2Karşılaşma, Adana Demirspor´un 4-2´lik üstünlüğüyle sona erdi.



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