Cüneyt Dumlupınar: “7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son vereceğiz”

Adana Demirspor’un Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, 32 mağlup oldukları Akhisarspor maçı sonrası, “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip bir üst lige çıkacaktır” dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, sahasında Akhisarspor'a 32 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, “İlk yarı istemediğimiz bir şekilde gol yedik. Rakip 3 kere kaleye geldi ve 3 gol buldu. Çok arzuladığımız bir maçtı. Kazansak birinci sırada çıkacak takım olacaktık ama hiçbir şey bitmedi. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip bir üst lige çıkacaktır. Dimdik ayaktayız. Sadece 1 maç kaybettik. İstemediğimiz bir maç kaybettik. Biz 7 maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız” diye konuştu.

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