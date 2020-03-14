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(Görüntülü) Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse karşı şanslı illerden

DHA

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir, koronavirüs salgınında korkulacak bir durum olmadığını belirterek, virüsün sıcak havada daha zor yayıldığını, bu nedenle Adana'nın şanslı illerden olduğunu söyledi.

(Görüntülü) Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse karşı şanslı illerden

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir, koronavirüs salgınında korkulacak bir durum olmadığını belirterek, virüsün sıcak havada daha zor yayıldığını, bu nedenle Adana'nın şanslı illerden olduğunu söyledi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, 130 binden fazla insanın hastalığa yakalanmasına neden oldu. Yaklaşık 5 bin insanın ölümüne yol açan salgının, Türkiye'de de beş kişide görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Uzmanlar salgından korunmak için kişisel temizliğin önemine vurgu yaparken, halk da yapılan açıklamalara göre önlem almaya devam ediyor. Maske ve eldiven kullanan vatandaşlar, çantalarından kolonya ve antibakteriyel dezenfektanları da eksik etmiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir de koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Candevir, koronavirüsten korkmanın bir anlamı olmadığını belirterek, virüsü bilmenin ve önlem almanın önemli olduğunu söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün Türkiye'ye gelmemesine ihtimal vermediklerini ve bundan dolayı gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Doç. Dr. Candevir, "Alınabilecek önlemlerden en önemlisi el hijyeni. Ellerin düzenli olarak en az 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Ayrıca insanların, mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık alanlarda bulunmasını çok önermiyoruz. Çünkü bu tip ortamlarda virüsün bulaşması kolaylaşıyor. Hijyen konusunda alkol bazlı el dezenfektanları ve kolonya da hızlı etki ediyor. Eğer ellerde gözle görülür bir kirlilik yoksa, dezenfektan ve kolonya kullanılabilir" diye konuştu.
'HAVALARIN ISINMASIYLA VİRÜSÜN YAYILIMI AZALACAK'
Koronavirüsün yüksek hava sıcaklıklarında daha zor yayıldığını kaydeden Doç. Dr. Candevir, "8 derece sıcaklık, virüsün en sevdiği hava sıcaklığı. Koronavirüs de kışı seven bir virüs. Soğukta hem daha kolay yaşıyor hem de insanların kapalı ortamlarda bulunmasndan dolayı daha kolay yayılıyor. Havalar ısındığında tamamen kaybolması anlamına gelmese de virüsün yayılımı azalacaktır. Güneş ışığı da çok önemli. Çünkü ultraviyole ışınlar birçok mikroorganizmanın ölmesini sağlıyor. Adana?da güneşin uzun süre kendini göstermesinden dolayı şanslıyız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-14 09:47:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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