Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)

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POLİS, EVDEN ÇIKANLARI UYARIYOR

Adana'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor. Ekipler, sabah saatlerinden bu yana ileri yaştaki vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunda uyarı ve ikazlarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2020-03-22 16:21:32



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