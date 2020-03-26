Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat destekli polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra sorgulanıp adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat destekli polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra sorgulanıp adliyeye sevk edildi

İHA

Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı, özel harekat destekli operasyonla yakalandı Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat destekli polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra sorgulanıp adliyeye sevk edildi

Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eskiden husumetli olan iki grup arasında gece yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kavgada silahı kullandığı ileri sürülen Erdal E.Ç.'nin (32) yine aynı mahallede bir evde olduğu bilgisi üzerine buraya baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, iki katlı bir evin damında sıkıştırıldı. Üzerindeki iki bıçak ve elindeki pompalı tüfekle polislere direnen şüpheli Erdal E.Ç., ekiplerin yaklaşması durumunda intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel harekat polisleri, ikna etmeye çalıştıkları zanlıyı bir süre sonra müdahale ederek yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E.Ç., Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsle psikolojik olarak başa çıkın Psikolog Koyun: “Aşırı kaygı sonucu oluşan stres ve depresyonla birlikte birey, psikolojik dayanıklılığını yitirme noktasına gelebilir”
YEREL HABERLER Korona virüsle psikolojik olarak başa çıkın Psikolog ...
İntihara kalkışan cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER İntihara kalkışan cinayet şüphelisi tutuklandı
Polis baskınında 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis baskınında 37 adet kaçak cep telefonu ele ...
Başkan Bünül: “AK Parti milletin partisidir” Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, devletin ‘Evde kal’ çağrısı sonrası ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Bünül: “AK Parti milletin partisidir” Ceyhan ...
Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda Seyhan Belediyesi, “Sokak Sporu”nu evlere taşıyor
YEREL HABERLER Eğitmenler sokakta, halk evinde sporda Seyhan ...
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor Dünya geleninde korona virüs salgınından sonra fırsatçıların tanesini 5 liraya kadar çıkardığı maskeyi bulmakta zorlanan lösemi hastası çocukların imdadına 5 yaşındaki oğlu kanserden ölen Kemal Yücel yetişiyor
YEREL HABERLER Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske ...
Koronavirüs çiçekçilik sektörünü etkiledi
YEREL HABERLER Koronavirüs çiçekçilik sektörünü etkiledi
Eski AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Eski AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, korona virüsü ...
Kalaşnikoflu saldırıda yaralanan kişi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kalaşnikoflu saldırıda yaralanan kişi, 10 gün sonra ...
Kalaşnikoflu saldıra uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalaşnikoflu saldıra uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kaybolan engelli genç kız, evinden 6 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan engelli genç kız, evinden 6 kilometre uzakta ...
İz takip köpeği Kahraman 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu 15 yaşındaki zihinsel engelli kız jandarmanın özverili çalışması sonucu bulundu
YEREL HABERLER İz takip köpeği Kahraman 15 yaşındaki zihinsel ...
Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden korona virüs ...
(Görüntülü) Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı ...
(Görüntülü) Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç ...
(Görüntülü) Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah yapıyormuş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her ...
Ceyhan'da AK Parti yaşlı üyeleri için ekip kurdu
YEREL HABERLER Ceyhan'da AK Parti yaşlı üyeleri için ekip kurdu
Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler ...
Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah yapıyormuş
YEREL HABERLER Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah ...
Saygılı: "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür" Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin Kuvayi Milliye ruhu ile aşılacağını belirtti
YEREL HABERLER Saygılı: "Gün birlik olma günü, dayanışma ...
Doğru:"Halkımız evinde kalsın, çiftçimiz sahada" Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kesintisiz gıda temini için tarım sektörünün ayakta kalması gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Doğru:"Halkımız evinde kalsın, çiftçimiz ...
Semt pazarlarında koronaya karşı ateş ölçümü
YEREL HABERLER Semt pazarlarında koronaya karşı ateş ölçümü
66 yaşındaki İbrahim dededen görülmemiş spor Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 45 yaşından bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marşlar söyleyip spor yaparak zinde kalıyor Kendisini 16 yaşında hissettiğini belirten Cebeci: "Bu spor Metehan'ın askerlerine yaptırdığı bir spor. Bu sporu yapana hiçbir şey olmaz"
YEREL HABERLER 66 yaşındaki İbrahim dededen görülmemiş spor Emekli ...
(Görüntülü) ADANA - Rögara düşen sokak köpeği kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - Rögara düşen sokak köpeği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X