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Kozan'da sulama kanalı çöplüğe döndü

DHA

Kozan'da sulama kanalı çöplüğe döndü


Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde sulama kanalına atılan çöpler çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit ediyor.
İlçede Karacaoğlan, Hacımirzalı, Türkeli ve Tufanpaşa mahallelerini birbirine bağlayan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su kanalı, atılan çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Özellikle Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarından atılan malzemeler ile etrafındaki evlerin çöplerinin kirlettiği kanal, çevre ve insan sağlığını tehlikeye atıyor. Kış aylarının bitmesiyle suyu çekilen kanaldaki kirlilik ise tehlikeyi gözler önüne seriyor.
Son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle tedirgin olan ilçe halkı yetkililerin bir an önce temizlik çalışması başlatmasını istiyor. Kozan Barajı'ndan gelip, ilçe merkezinden geçerek Kozan'ın topraklarına hayat veren sulama kanalında temizlik çalışması yapılmaması nedeniyle tepki gösteren mahalle sakini Hacı Yel, kirliliğin neden olduğu koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirtti. Kanal çevresinde ilkokul, semt pazarı ve onlarca evin bulunduğunu ifade eden Hacı Yel, "Akşam olduğunda kanalın kokusundan, sivrisinekten yatamıyoruz. Kanalın kenarını çevirmekle bir şey olmuyor. Bu kirlilik nedeniyle kanal hastalık yayıyor. Kanala bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöpler, kedi ve köpek ölüleri atılıyor. Sağlığımız için kanalın bir an önce yetkililer tarafından temizlenmesini istiyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-03-28 12:02:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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