(Görüntülü) Adana'da kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerkli ürün ele geçirildi



ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Polisin iş yerinde yaptığı aramada piyasa değeri 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 53 bin 48 paket el dezenfektanı ve 12 bin 850 adet değişik markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak ürünleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Adana

2020-03-29 10:56:09



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