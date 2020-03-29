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Adana evde kaldı Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Valiliği 30 dakikada bir il genelinde "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı Sokaklar, parklar, caddeler bomboş kalırken trafik işaretlerine de "Evde kal" yazıldığı görüldü

İHA

Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Valiliği 30 dakikada bir il genelinde "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı. Kentte vatandaşların uyarıları dikkate aldığı gözlendi.

Adana evde kaldı Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Valiliği 30 dakikada bir il genelinde "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı Sokaklar, parklar, caddeler bomboş kalırken trafik işaretlerine de "Evde kal" yazıldığı görüldü

Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Valiliği 30 dakikada bir il genelinde "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı. Kentte vatandaşların uyarıları dikkate aldığı gözlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de vaka ve ölüm sayısının artmasıyla önlemler de artırıldı. Adana Valiliği bu nedenle vatandaşların sokağa çıkmaması için yeni tedbirler aldı. Valilik vatandaşların sokağa çıkmasını önlemek için polislerin sürekli devriye atmasına sağlarken bunun yanı sıra 30 dakikada bir "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yapıldı. Ayrıca trafik işaretlerine "Evde kalın" yazısı yazılarak vatandaşlar uyarıldı. Bu uyarılar üzerine Adanalılar çağrılara kulak vererek evden çıkmadı. Sokaklar ve parklar bomboş kaldı. Önceki günlere oranla dışarı çıkan insan sayısının çok azaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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