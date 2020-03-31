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Park halindeki otomobil kundaklandı

DHA

Park halindeki otomobil kundaklandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce üzerine benzin dökülüp, ateşe verilerek kundakladı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak'ta meydana geldi. Gece, dışarıdan gelen gürültüye uyanan Mehmet Aslangöz, pencereden baktığında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini, kırmızı renkli bir otomobilin de hızla uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin sol arka kısmındaki alevleri, aracı sarmadan söndürdü. Otomobil ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphelilerin kundaklamada kullandığı yanmış pet şişeyi, aracın birkaç metre yakınında buldu. 
Polis, kundaklama ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2020-03-31 06:07:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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