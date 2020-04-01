Kozan'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Davut Süslü (37) ve İpek Akalın (21), pompalı av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahmutlu Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 3 gündür bilinmeyen nedenle tartışan iki grup, bugün yine karşı karşıya geldi. İki grup arasındaki tartışma, bu kez kavgaya dönüştü. Pompalı av tüfeğinin de kullandığı kavgada Davut Süslü ve İpek Akalın, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Özel araç ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sülün, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Akalın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-04-01 21:07:31



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