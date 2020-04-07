Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor

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<br>Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA,(DHA)ADANA'da satışı yasaklanmasına rağmen seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla ücretli maske satışının yasaklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskelerin ücretsiz dağıtılması için çağrıda bulundu. Ancak yasağa rağmen Adana'da seyyar satıcıların maske satmaya devam ettiği görüldü. Kentin işlek caddelerinde tezgah açan seyyar satıcılar, maskeleri 3-10 TL arası fiyatla satması dikkat çekti. İsmini açıklamak istemeyen genç bir seyyar satıcı, virüs salgınından önce fotokopi dükkanında çalıştığını ancak virüs nedeniyle kapattıklarını belirterek, "Ekmeğimizin peşindeyim o yüzden satış yapıyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-04-07 15:52:55<br>

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