(Görüntülü) Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 18 araca ceza yazıldı

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ADANA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.<br>Adana Emnilet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yüzde 50 doluluk oranı ile oturma düzeni kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetlenen 5 bin 30 araçtan 18'inin sürücülerine kuralları ihlal ettikleri için ceza yazıldı. <br>Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın bitene kadar denetimlerin süreceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-07 17:06:34<br>

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