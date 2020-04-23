Kızılay'dan 100 çocuğa çiçek ve oyuncak Kızılay Adana Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 100 çocuğa çiçek ve oyuncak dağıttı

Kızılay Adana Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 100 çocuğa çiçek ve oyuncak dağıttı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de sade bir şekilde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, bayrama gidemeyen çocuklara kendisi gitti. Saygılı, maddi durumu zayıf olan ailelerin 100 çocuğunu belirleyerek onları 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için çiçek ve oyuncak hediye etti. Çocuklar sosyal mesafe gözeterek sıraya sokan Kızılay görevlileri daha sonrada hediyeleri dağıttı. Saygılı, çocuklarla birlikte büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandıkları bayramı korona virüs belasından dolayı kutlayamadıklarını belirterek, "Bu nedenle biz çocuklara gittik. Onların en büyük bayramında yalnız kalmamaları için sosyal mesafeye uyarak hediyeler verdik. Hediye verirken de özellikle çiçek vererek doğayı sevmelerini sağlamak istedik" dedi. Hediyeleri alan çocuklar da Kızılay'a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını söyledi.

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