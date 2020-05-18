Adana’da orman yangını Alevler geceyi aydınlattı

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinin çayüstü mevkinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Turgutlu Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri ile Ormaniye’nin Kadirli ilçesinden yaklaşık 25 arazöz ve yangınla mücadele personeli sevk edildi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle giderek büyüyen yangına olay yerine gelen orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangının henüz çıkış sebebi bilinmezken yangının büyümemesi için ekipler ormanlık alanda yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan jandarma ekipleri de yangın yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın çıkan alanın geçtiğimiz yıllarda yeniden yangınla tahrip olduğu öğrenildi.

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