Kocaispir: "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Yüreğir Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde bir değerlendirmede bulunan Başkan Kocaispir, “Malumunuz olduğu üzere 14 Mayıs 2020 Perşembe gecesi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde, kaymakamlığımızca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak dağıtımı esnasında, CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı ve yanındakiler, kaymakamımıza ve koruma polislerine sözlü saldırıda bulunmuşlar, akabinde koruma polisini darp etmişlerdir. Bu esef verici olay, aklıselim sahibi herkes tarafından şiddetle kınanmıştır. Devamı süreçte mesele hukuki mercilere intikal etmiş ve gençlik kolları başkanı tutuklanmıştır. Olayın yaşandığı gece, CHP Gençlik Kolları Başkanı ve yanındakiler; Yüreğir sokaklarında dolaşmışlar, ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı için kaymakamlığımızın talebi üzerine belediyemizce görevlendirilen araçlarımızın videosunu çekerek bazı siyasi mahfillere göndermişlerdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Yüreğir Belediyesi olarak, 2019 Aralık ayında yaşanan sel felaketi esnasında da, sadece kaymakamlığımızla değil devletimizin diğer kurumlarıyla da yakın bir dayanışma içinde olmuştuk. Yine içinde bulunduğumuz korona virüsle mücadele sürecinde Adana’daki sağlık kurumları başta olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşun dezenfeksiyon işlemi, temizlik hizmeti, maske temini gibi konularda da yardımcı olmaya devam etmekteyiz" dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, halkın yararına olan her işte tüm kurum ve kuruluşlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya devam edip işbirliği yapacaklarını belirten Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimizden bu yana; her tür ayrımcılığı kökten reddeden bir ahlaki duruş ve insanımızın gönlünde yer edinmeyi temel amaç edinen siyaset anlayışı ile sahalardayız. Halkımızın içindeyiz. Aziz milletimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz, kimin iyi niyet ve samimiyetle kendisine hizmet etme çabası içinde olduğunu engin ferasetiyle şüphesiz ki takdir etmektedir. Milletimiz, hizmet etmek için işbirliği yapan kurumları hedef alanların, bu ucuz davranışlarından bir an evvel vazgeçip insanların hayatını kolaylaştıracak gerçek gündemlere dönmesini beklemektedir. Bu vesile ile Yüreğir Kaymakamımıza ve vefa destek grubuna yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ziyareti ve destekleri için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.