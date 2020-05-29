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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan’da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı

İHA

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 19 Mart'ta toplu şekilde ibadete kapatılan camiler, olağanüstü önlemlerle yeniden ibadete açıldı. Ceyhan'da 74 gün sonra yeniden kılınan Cuma namazı için Ceyhan Belediyesi olağanüstü önlemler aldı.

Ceyhan’da cuma namazı olağanüstü önlemler altında kılındı

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 19 Mart’ta toplu şekilde ibadete kapatılan camiler, olağanüstü önlemlerle yeniden ibadete açıldı. Ceyhan’da 74 gün sonra yeniden kılınan Cuma namazı için Ceyhan Belediyesi olağanüstü önlemler aldı.
İlçe merkezinde 12 camide, çevre mahallelerdeki 93 camide ve namaz için hazırlanan stadyum ve pazar yerlerinde dezenfekte işlemi yapıldı. Cuma namazı öncesinde Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Başkan Yardımcısı İlker Önük alınan önlemleri bizzat takip etti, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.
Alınan önlemleri takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “Ülkemizin tamamında olduğu ilçemizde de 74 gün sonra yeniden camilerimiz ibadete açıldı. Normalleşme sürecinde yeniden bir salgın riski yaşamamız adına önlemlere özen göstermemiz hayatı önem arz ediyor. Ekiplerimiz hafta boyunca camilerimizde, stadyumda ve pazar yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüler. Cuma namazı öncesinde de cemaate ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapıldı. Salgının ilçemizde yayılmaması için canla başla çalışan ekiplerimize, sağlık personellerine ve uyarı dikkate alıp uygulayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum “ifadelerini kullandı.

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