4'üncü kattan düşen Elanur, yaralandı

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Elanur B. (16), yaralandı. <br>Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede ailesiyle oturan Elanur B., henüz bilinmeyen nedenle odasının penceresinden düştü. Baba Şahin ve anne Sevgi B.'nin sesi duyup, durumu fark etmesi üzerine Elanur, otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beton zemine düşen ve bacaklarında kırıkların olduğu belirtilen Elanur B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.<br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-05-30 02:01:24<br>
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