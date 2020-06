Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı Spor basınına Covid-19 testi zorunluluğu

Adana'da, TFF 1.Lig'deki her maçta görev alacak 22 basın mensubunun korona virüs (Covid19) testi yaptırmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Covid19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatları gözden geçirmek için Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Ataşbak başkanlığında kulüp temsilcileri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Kurtul Çakın ile akreditasyon sorumlusu Mehmet Önal’ın da katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 19 Haziran’da başlayacak olan TFF 1.Lig müsabakaları öncesi alınan kararları gözden geçirdiklerini ve kuralların harfiyen uygulanacağını söyledi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, her müsabaka öncesi stadyumda görev alacak basın mensuplarına Covid19 ile Antikor testi yapılacağını belirterek, “Toplamda her maç 22 arkadaşımız saha içi ve basın tribününde görev alacak” dedi.

Toplantıda alınan kararlar ileriki günlerde İl Güvenlik Kurulu toplantısında yeniden gözden geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.