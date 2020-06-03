Uyuşturucu satıcılarından narkotik köpeklere karşı tinerli havluyla önlem

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünün bagajındaki çantadan, yaklaşık 400 kilogram bonzai üretilebilecek hammadde ile 3 bin 764 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüphelilerin, narkotik köpeklerinin koku almasını önlemek için çantanın içerisine tinerli havlu koyduğu belirlendi.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki polis kontrol noktasında denetim yapan narkotik polisi, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı belirlenen İstanbul-Adana seferi yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, bir çantanın içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam 899,17 gram toz, 634,98 gram sıvı hammadde ile 3 bin 764 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin, narkotik köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla çantanın içerisine tinere bulanmış bir havlu da yerleştirdiği saptandı. Uyuşturucuyla ilgili yolcular Mahsun A. (38), Ergin Ş. (33), Ahmet Ç. (34), şoförler Şükrü K. (50) ile Emin G. (40) gözaltına alındı. Çantadaki hammaddelerden yaklaşık 400 kilogram bonzai üretilebileceği öğrenildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mahsun A., Ergin Ş. ve Ahmet Ç. tutuklanırken, otobüs şoförleri Şükrü K. ile Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-03 10:01:05<br>

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