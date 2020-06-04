Trafik ışıklarında annelik nöbeti Adana'da trafik ışıklarına yuva yapıp kuluçkaya yatan kumru görenlerin yüreğini ısıttı

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Adana’nın Kozan ilçesinde bir kumru, trafik ışıklarına yuva yapıp kuluçkaya yattı.

Şıh Efendi Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının üzerine yaptığı yuvada kuluçkaya yatan kumru, görenlerin yüreğini ısıttı. Araçlara ve insanlara aldırmayan kumru bir dakika olsun yuvasından ayrılmıyor.

Yağmur ve güneşe de aldırmayarak annelik örneği sergileyen kumru, kurallara uymayan sürücülere de adeta tanıklık ediyor.

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