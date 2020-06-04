Uyuşturucu operasyonunda teyze- yeğene gözaltı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonlarda 23 kilo 286 gram toz esrar, 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2'si teyze ve yeğen olan 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi´nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları takip sonucu Suriyeli şüpheliler Jalal H. (25) ile teyzesi Fatma M.´yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 118 paketin içerisinde 23 kilo 286 gram toz esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. <br>Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi´nde önceden belirlenen bir adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Ali Y. (47) ve Doğukan İ.´yi (18) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jalal H. tutuklanırken, Fatma M., Ali Y. ile Doğukan İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-04 09:52:24<br>
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