Adana´da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, `torbacı´ olarak isimlendirilen sokak satıcılarının yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ardından da Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´nde belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, zulada 3 kilo 795 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız...

Adana´da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.<br>Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, `torbacı´ olarak isimlendirilen sokak satıcılarının yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ardından da Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´nde belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, zulada 3 kilo 795 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından ele geçirildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira ele geçirildi. Serkan Kılıç (39), Faruk Gedik (41) ve Faruk D. (32) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adlieyey sevk edilen şüphelilerden Serkan Kılıç ve Faruk Gedik tutuklanırken, Faruk D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-16 09:33:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünler iptal oldu burma bilezikler raflarda kaldı Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman: “Düğünlerin başlamasıyla birlikte bilezikler inşallah ait oldukları bileklere takılacaktır”
YEREL HABERLER Düğünler iptal oldu burma bilezikler raflarda ...
Adana´da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi
Adana polisi sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Adana polisi sokak hayvanlarını besledi
Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştı
YEREL HABERLER Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar ...
ATO Başkanı Menevşe: "Üyelerimiz korona tedbirlerini alıyor"
YEREL HABERLER ATO Başkanı Menevşe: "Üyelerimiz korona tedbirlerini ...
İntihar girişimini izlerken sosyal mesafeyi unuttular Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu için karısının oğlunu da alarak evi terk edip sığınma evine gittiğini öğrenen adam, eşinin eve dönmesi için 10 katlı apartmana çıkıp intihar girişiminde bulundu Şahsı polis yaklaşık bir saatlik bir çabanın ardından ikna ederken, vatandaşlar ölmek isteyen adamı izlemek için sosyal mesafeyi unuttu
YEREL HABERLER İntihar girişimini izlerken sosyal mesafeyi ...
Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"
YEREL HABERLER Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"
Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyor
YEREL HABERLER Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyor
Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı
YEREL HABERLER Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı
İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu
YEREL HABERLER İtfaiye erleri yavru tilki için seferber oldu
Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi İtfaiye erleri bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada çevredeki vatandaşlar evlerinin balkonundan olay anını merakla izledi
YEREL HABERLER Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale ...
Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı
Ceyhan Devlet Hastanesi çevresi ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER Ceyhan Devlet Hastanesi çevresi ağaçlandırıldı
Vali Demirtaş'tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" uyarısı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş'tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" ...
Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var (2)
YEREL HABERLER Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda ...
Korona virüsle mücadelede rakamlar açıklandı
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede rakamlar açıklandı
Gazetecileri darp eden aileden şiddet uyguladıkları kızları şikayetçi olmadı Kız çocuğunun darp edildiğiyle ilgili haberi takip için olay yerine giden İHA muhabirleri, yunus ekibinde görevli 3 polisin gözü önünde darp edilmiş, fotoğraf makineleri kırılmıştı Dayakçı aile fertlerinin, kızlarını ikna ederek şikayetten vazgeçirdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gazetecileri darp eden aileden şiddet uyguladıkları ...
Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var
YEREL HABERLER Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda ...
Adana Valiliği: "Vaka sayılarındaki artış sürerse ek tedbirler alınacak"
YEREL HABERLER Adana Valiliği: "Vaka sayılarındaki artış sürerse ek ...
Ceyhan'da toplu hizmet hareketi Belediye ekipleri bu kez 72 araç ve 250 personelle Büyükmangıt, Çataklı ve Tatarlı’da çalışma yaptı
YEREL HABERLER Ceyhan'da toplu hizmet hareketi Belediye ekipleri bu ...
Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için gittiği yerde kavga çıkartıp silah kullanan zanlı yakalandı Üzerinde satışa hazır 336 fişek esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı ...
Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları çıktı Adana'da bir cep telefonu satışı yapılan iş yerinde dolabın içine yaptırılan gizli bölmede kaçak cep telefonları ele geçirildi
YEREL HABERLER Dolaptaki zuladan kaçak cep telefonları ...
Otomobilli kapkaççılar tutuklandı Adana'da 2 çocuğun cep telefonunu çalıp otomobil ile kaçtığı öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Zanlının cep telefonunu kaptıktan sonra otomobile binip kaçma anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Otomobilli kapkaççılar tutuklandı Adana'da 2 çocuğun ...
Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor Adana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü Vatandaşlar kurallara uyulmadığı için virüsün arttığını mutlaka kurallara uyulması gerektiğini, uyarıların yerinde olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X