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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, yaşlı kadının 220 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)MUĞLA´da yaşayan İffet G. (75), telefonda kendini polis olarak tanıtan bir kişinin hesabına 100 bin lirasını gönderdi, şüphelinin yönlendirdiği `Kaplan´ kod adlı kişiye de 56 bin 890 TL ile 9 bin 217 doların olduğu çantasını verdi. Adana´nın Pozantı ilçesinde `Kaplan´ kod adlı kişiden parayı alan şüpheliler Ömer Demirkan (39) ile Hıdır Yavuz (25), otomobille kent merkezinde gezerken polise yakalandı. Olay, 24 Haziran´da Muğla´nın Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan İffet G.´ye (75) telefonla ulaşıp, kendisini `polis´ olarak tanıtan bir...

Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, yaşlı kadının 220 bin lirasını alan şüpheliler yakalandı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)MUĞLA´da yaşayan İffet G. (75), telefonda kendini polis olarak tanıtan bir kişinin hesabına 100 bin lirasını gönderdi, şüphelinin yönlendirdiği `Kaplan´ kod adlı kişiye de 56 bin 890 TL ile 9 bin 217 doların olduğu çantasını verdi. Adana´nın Pozantı ilçesinde `Kaplan´ kod adlı kişiden parayı alan şüpheliler Ömer Demirkan (39) ile Hıdır Yavuz (25), otomobille kent merkezinde gezerken polise yakalandı.<br>Olay, 24 Haziran´da Muğla´nın Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan İffet G.´ye (75) telefonla ulaşıp, kendisini `polis´ olarak tanıtan bir kişi, "Yurtdışında hesabınız var mı? Şu anda terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik gizli bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyon için bize yardımcı olmanız lazım. Hesabınızın örgüt tarafından kullanılıp kullanılmadığını ancak bu şekilde belirleyip, sizi temize çıkartarak tutuklanmanızı engelleyebiliriz" dedi. Bunun üzerine korkan yaşlı kadın, Bodrum´a giderek hesabındaki paranın tamamı çekti. İffet G., çektiği paranın 100 bin lirasını, kendisini arayan kişinin yönlendirdiği hesaba yatırdı. Şüpheli, yaşlı kadını arayarak, "Ekibimizde `Kaplan´ kod adını kullanan bir polis arkadaş arabayla yanınıza gelip, size kod adını söyleyecek. Siz de paranın kalanını ona verin" dedi. İffet G. de kendisinden istenildiği gibi, `Kaplan´ kod adını kullanan şüphelinin kullandığı otomobilin yolcu koltuğuna içerisinde 56 bin 890 TL ile 63 bin 176 TL değerinde (9 bin 217) doların bulunduğu çantayı bıraktı. Toplamda 120 bin TL'yi alan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.<br>ŞANLIURFA'DAN YOLA ÇIKMIŞLAR<br>Kaplan kod adlı şüpheli de içi para dolu çantayla birlikte Adana´nın Pozantı ilçesine doğru yola çıkarken, Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz da parayı almak için Şanlıurfa´dan yola koyuldu. İkili, Pozantı´ya giderken Hıdır Yavuz´un hayat kadını olan arkadaşı R.Ç.´nin (26) evine uğrayıp, uyuşturucu madde kullandı. Ardından Hıdır Yavuz, R.Ç.´ye, "Arkadaşların aracı bozulunca Pozantı´da mahsur kaldı. Onlardan bir emanet alıp geleceğim. Bana eşlik eder misin?" dedi. Bunun üzerine Yavuz, R.Ç.´nin aracıyla Pozantı´ya gitti. Parayı alan Yavuz ile R.Ç., Demirkan ile buluşmak için Adana kent merkezine geri döndü.<br>ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANDILAR<br>Ömer Demirkan, Hıdır Yavuz ile R.Ç. otomobille Belediye Evleri Mahallesi´nde gezerken, bölgede devriye görevinde olan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Suç önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı incelemede çantadaki parayı fark etti. Bunun üzerine Hıdır Yavuz, çantanın R.Ç.´ye ait olduğunu öne sürdü. Ömer Demirkan ise araç alım-satım işi yaptıklarını, araba için Adana´ya geldiklerini ancak geri döndüklerini iddia etti. Polis, şüphelilerin çelişkili ifade vermesinden şüphelenerek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.<br>TUTUKLANDILAR<br>Çapraz sorguya alınan şüpheliler, suçu birbirlerinin üzerine attı. Sorgusunda, çantadaki paradan haberi olmadığını söyleyen R.Ç.´nin, "Paradan haberim olsaydı ve kullanıldığımı fark etseydim, onlardan 3-4 bin lira komisyon isterdim" dediği öne sürüldü. Hıdır Yavuz ise paranın kendilerine değil, R.Ç.´ye ait olduğunu iddia ederken, Ömer Demirkan ise suçlamaları kabul etmedi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Demirkan ile Hıdır Yavuz tutuklandı, R.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.-GÖRÜNTÜLÜDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-28 10:03:56<br>

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