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Narenciye ağaçları şimdi de 'Akdeniz meyve sineği' tehlikesiyle karşı karşıya

DHA

Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Feyzullah Korkut, kış ayından bu yana su taşkını, don ve daha sonra aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 80 oranında çiçek döken narenciye ağaçlarının şimdi de `Akdeniz meyve sineği´ tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Korkut, "Bitkinin üzerindeki meyveyi beslemek ve bir sonraki yıla hazırlık yapması amacıyla üreticinin tuzak ve ilaç takviyesiyle kesintisiz mücadelesine devam etmesi lazım. Üreticilerin maliyetlerini çıkarma yoluna gitmesi gerek" dedi. Türkiye'nin...

Narenciye ağaçları şimdi de 'Akdeniz meyve sineği' tehlikesiyle karşı karşıya

<br>Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Feyzullah Korkut, kış ayından bu yana su taşkını, don ve daha sonra aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 80 oranında çiçek döken narenciye ağaçlarının şimdi de `Akdeniz meyve sineği´ tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Korkut, "Bitkinin üzerindeki meyveyi beslemek ve bir sonraki yıla hazırlık yapması amacıyla üreticinin tuzak ve ilaç takviyesiyle kesintisiz mücadelesine devam etmesi lazım. Üreticilerin maliyetlerini çıkarma yoluna gitmesi gerek" dedi.<br>Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1´ini karşılayan ve ihracatta da ülkenin lokomotif kentlerinden olan Adana'da, kış mevsiminde meydana gelen su taşkınları ve don nedeniyle ağaçlar büyük oranda zarar görürken, ilkbaharda da aşırı sıcaklarla birlikte esen sıcak poyraz yüzünden, ağaçlardaki meyve çiçeklerinin yüzde 8090'ı döküldü. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, portakal, mandalina, limon ve greyfurt ağaçlarının meyvelerle dolu olması gerekirken şu an büyük boşluklar olduğunu kaydetti. Ağaçların mevsimsel afetlerle strese girmelerinin ardından şimdi de Akdeniz meyve sineği tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Korkut, çiftçilere tuzak ve ilaçlama konusunda uyarılarda bulundu.<br>'YILDA 7 KEZ DÖL VERİYOR'<br>Yılda 7 kez döl veren Akdeniz meyve sineğinin 200300 yumurta bıraktığını anlatan Korkut, mücadele edilmezse çiftçilerin ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağını söyledi. Tuzaklar hakkında bilgiler aktaran Korkut, "Ağaçlara astığımız tuzakların içerisinde cezbedici feromon var. Sinekler meyve yerine bu kokuya giderek kutuya hapsoluyor ve meyveye zarar vermiyor. Aksi takdirde sinek yumurta bırakmak için meyveyi deliyor. O zamanda da o meyvenin sofraya gitmesi mümkün değil çünkü ya dökülecektir ya da çürüyecektir" dedi.<br>'İHRACATTA SIFIR TOLERANS'<br>İhracatta Akdeniz meyve sineğine karşı sıfır tolerans olduğuna dikkat çeken Korkut, şöyle devam etti:<br>"Üretilen narenciyenin yarısından fazlası ihracata gidiyor. Rusya'ya giden ürünlerde bir adet bile Akdeniz meyve sineği zararı varsa, ürünün tamamını iade ediyor çünkü çürüyen bir meyve, yanındaki bitkileri de çürütüyor. O yüzden çok iyi mücadele edilmesi gerek. Tuzakların her zaman devrede olması lazım."<br>'DESTEKLER ARTIRILMALI'<br>Ağaçların yüzde 80 çiçek kaybetmesinin ardından çiftçilerin kalan ürünleri iyi koruması gerektiğinin altını çizen Başkan Korkut, "Bitkinin üzerindeki meyveyi beslemek ve bir sonraki yıla hazırlık yapması amacıyla üreticinin tuzak ve ilaç takviyesiyle kesintisiz mücadelesine devam etmesi lazım. Üreticilerin maliyetlerini çıkarma yoluna gitmesi gerek. Sineklerin çoğalması halinde tuzaklar yetmiyorsa ilaçlamalar artırılmalı. Kaldı ki çok ciddi bir masraf var. Bu üzerinde kalan meyvelerin iyi korunması lazım. Devlet geçen sene dekar başına 80 TL tuzak desteği veriyordu. Üreticiye maliyeti ise 160 TL'ydi. Yarı yarıya destek vardı. Bu yıl da bu desteğin 120 TL'ye kadar çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.<br>'MASRAFLAR BİTMEDİ'<br>Üretici Fikret Uluçay ise ağaçlarına yaptıkları bakım masraflarının çiçek dökümleri nedeniyle boşa gittiğini belirterek, şimdi de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele etmek için masraf yaptıklarını, zararlarının büyük olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-07-03 09:38:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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