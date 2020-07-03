Kadın mühendisin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı Adana'da kadının elindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kaçan zanlı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Adana'da bir kadının elindeki cep telefonunu çaldıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Genetik Mühendisi Aslıhan B. (26) ilk iş günü işe gitmek için caddede elinde telefonla yürürken karşısından gelen bir kişi telefonunu alıp kaçtı. Genç kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları çalışma sonucunda zanlının kaçarken güvenlik kamerası görüntüsünü bulup Muhammed I. (18) olduğunu tespit etti. Polis yaptığı çalışmada zanlı, cep telefonunu satarken suçüstü yakalandı. Telefon sahibine teslim edilirken, zanlı ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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