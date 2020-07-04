Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması

DHA

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, 2 bin 826 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında aranması olan 42 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda kent genelinde 2 bin 826 polisin katılımıyla hava destekli 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. 80 sabit nokta yol ve umuma açık mekan denetimlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. 10 bin 161 kişinin...

Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, 2 bin 826 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında aranması olan 42 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda kent genelinde 2 bin 826 polisin katılımıyla hava destekli 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. 80 sabit nokta yol ve umuma açık mekan denetimlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. 10 bin 161 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı. 5 bin 774 aracı durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, 20 aracı trafikten men etti. Bir adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçiren ekipler, 91 araca toplamda 67 bin 770 TL trafik cezası uyguladı. 261 umuma açık mekanda denetleme yapan ekipler, 19 iş yerine 28 bin 970 TL idari para cezası kesti.<br>Öte yandan 2 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 1800 TL idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-07-04 01:20:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Magandalar kına gecesini kana buladı
YEREL HABERLER Magandalar kına gecesini kana buladı
Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kına gecesinde maganda kurşunun isabet ettiği 2 kişi ...
Adana’da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması
Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı Uygulamada Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak çocuklara oyuncak hediye etti
YEREL HABERLER Huzur uygulamasında sürücüler maskeye ...
Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlıpınar: “Erzurum’dan döndüğümüzde şehir yanıyordu, şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar”
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ...
Kozan Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu
YEREL HABERLER Kozan Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli ...
Yüreğir, Demirspor pankartları ile donatıldı Başkan Kocaispir kendi elleri ile pankartları astı
YEREL HABERLER Yüreğir, Demirspor pankartları ile donatıldı Başkan ...
Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesini kısa sürede açacağız"
YEREL HABERLER Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesini kısa sürede ...
Özgan: "Kozan'a hizmet yapma gayretimiz devam edecek"
YEREL HABERLER Özgan: "Kozan'a hizmet yapma gayretimiz devam edecek"
ATO Meclis Başkanı Acı: "Pandeminin açtığı ekonomik yaralar sarılıyor" "Birlik, dirlik ve huzurla aşamayacağımız engel yoktur" “Yaz tatilini fırsata çevirip, çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız”
YEREL HABERLER ATO Meclis Başkanı Acı: "Pandeminin açtığı ekonomik ...
Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ağırlıyor Adana’da Hopka Dağı eteklerinde yaşayan 9 köy kadınının hayallerini gerçekleştirdiği lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerine haline geldi Lavanta üreticisi Hilal Kös, köyde başlayan hayallerinin kocaman bir denize dönüştüğünü ifade etti
YEREL HABERLER Hayalleri gerçeğe dönüşen kadınlar ziyaretçilerini ...
TEKDER Adana Şube Başkanı Esra Birgenç oldu
YEREL HABERLER TEKDER Adana Şube Başkanı Esra Birgenç oldu
Domates tarlada 60 kuruşa düştü İlk hasat yapıldığı geçen ay tarlada kilosu 3 liradan satılan domatesin fiyatı 60 kuruşa kadar geriledi Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ihracattaki kota kısıtlaması ve bol ürün nedeniyle domateste fiyatın düştüğünü belirtti
YEREL HABERLER Domates tarlada 60 kuruşa düştü İlk hasat yapıldığı ...
Kadın mühendisin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı Adana'da kadının elindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kaçan zanlı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Kadın mühendisin cep telefonunu çalan zanlı ...
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Bir gün sonra öleceğim' demiş
YEREL HABERLER Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, ...
Kadının elindeki cep telefonunu çaldı, satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Kadının elindeki cep telefonunu çaldı, satmaya ...
Narenciye ağaçları şimdi de 'Akdeniz meyve sineği' tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Narenciye ağaçları şimdi de 'Akdeniz meyve sineği' ...
Adana'da organize suç örgütü operasyonu Operasyonda, 30 çiftçinin tarım arazisini zorla ellerinden aldığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da organize suç örgütü operasyonu Operasyonda, ...
Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı 
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı 
Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek ...
Engelliye rehabilitasyon merkezinde darp iddiası Bir aile 4 ay önce Osmaniye’de bir rehabilitasyon merkezine verdikleri engelli kızlarının darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu Engelli kız, özel bir hastanede yoğun bakımda hayatta kalma savaşı veriyor
YEREL HABERLER Engelliye rehabilitasyon merkezinde darp iddiası Bir ...
Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım merkezinde işkence gördüğü iddiası
YEREL HABERLER Yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin'in özel bakım ...
Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Adana'da ...
Boğulan gencin arkadaşının 'Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın' feryadı
YEREL HABERLER Boğulan gencin arkadaşının 'Allah'ım ne olur ona bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X