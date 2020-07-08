Motosikletini çalan hırsıza seslendi: Getir, şikayetçi olmayacağım (2)

<br>GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, çiftçi Ali Emeç´in (35) motosikletini çalan hırsızlık şüphelisinin Ali Ü. (27) olduğunu belirledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi´ndeki adresine baskın yapılan Ali Ü., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ali Ü.´nün, benzer suçlardan kaydının olduğu, ifadesinde de motosikleti Erkan Y.´ye sattığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis, Erkan Y.´yi de yakalayıp, gözaltına alırken, motosikleti emniyete getirdi. Sorgusunun ardından Erkan Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ali Ü. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ise Ali Emeç´e teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-08 12:14:54<br>
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