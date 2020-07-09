Seyir halindeki otobüs yandı Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan otobüste maddi hasar oluştu

Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, AdanaPozantı Otoyolu'nda Ekrem Akkaya'nın kullandığı 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı. Sürücü, araçtan dumanlar yükseldiğini fark edince içinde 28 yolcu bulunan otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Yolcuların inmesinin ardından otobüsün arka bölümünü alevler sardı. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kesmen aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan otobüste maddi hasar oluştu.
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